Видавництво Hachette вирішило не друкувати мемуари Вуді Аллена через протести

Видавництво Hachette вирішило не друкувати мемуари режисера, сценариста і актора Вуді Аллена і повернути йому всі права на рукопис.

Таке рішення прийнято після обговорення з працівниками видавництва, які виступали проти випуску книги, повідомляє ВВС News.

"Протягом останніх днів менеджери видавництва провели кілька детальних розмов з нашими працівниками і не тільки. Вислухавши їх, ми вирішили, що публікація мемуарів була б не на користь видавництву", - йдеться в заяві.

Мемуари 84-річного Вуді Аллена під назвою "Недоречно" (Apropos of Nothing) були анонсовані як "вичерпна розповідь про його життя, професійне й особисте".

Проте син режисера Ронан Ферроу розкритикував плани видавництва. А у четвер кілька працівників Hachette долучились до акції протесту проти публікації книги Аллена та на знак солідарності з його сином.

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Hachette раніше видало книгу Ронана Ферроу "Спіймати і вбити" (Catch and Kill) про справу колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якого нещодавно визнали винним у зґвалтуванні. У своїй книзі Ронан Ферроу також згадує звинувачення проти свого батька, які висуває його зведена сестра Ділан, названа донька Вуді Аллена і його колишньої цивільної дружини актриси Мії Ферроу.

Ділан Ферроу стверджує, що Аллен чинив щодо неї розпусні дії 1992 року, коли їй було сім років.

У своїй заяві 33-річний Ронан Ферроу стверджував, що видавництво не намагалося перевірити викладені в книзі Аллена факти і не зв'язувалося для цього з Ділан Ферроу. "Такі дії з боку видавництва Hachette є вкрай непрофесійними з дуже багатьох очевидних причин. Але вони також демонструють брак моральних цінностей і співчуття до жертв сексуального насильства", - стверджує журналіст.

Сам Аллен заперечує неналежне поводження щодо названої доньки. За його словами, звести наклеп на нього Ділан Ферроу підмовила мати, Мія Ферроу, з якою він прожив 12 років у цивільному шлюбі. Слідство не знайшло доказів його провини, і жодних звинувачень проти нього не висували.

Гучний розрив між Вуді Алленом і Мією Ферроу 1992 року був пов'язаний з романом режисера зі старшою названою донькою Ферроу, 22-річною Сун-І Превін, з якою він згодом одружився.

2013 року Міа Ферроу поставила під сумнів, що Вуді Аллен був біологічним батьком Ронана Ферроу, а 2014-го Ділан Ферроу виступила зі звинуваченнями на адресу названого батька.

Останнім часом багато хто в Голлівуді дистанціюється від Вуді Аллена, а з прокатом його картин у США виникають проблеми.

Фото: Xinhua/Укрінформ