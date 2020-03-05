Золоту монету вагою 10 кілограмів випустили у Канаді

Золоту монету вагою 10 кілограмів випустили у Канаді

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Укрінформ
Королівський канадський монетний двір викарбував найбільшу у своїй історії золоту монету - її вага становить 10 кілограмів.

Про це повідомляє пресслужба монетного двору.

“Королівський канадський монетний двір виготовив найбільшу в своїй історії золоту монету з кленовим листом, виконану із високою деталізацією та глибоким рельєфом”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом викарбувано лише 10 таких монет.

“Їхня ціна ґрунтується на поєднанні ринкової ціни золота на момент купівлі, націнки за виготовлення та дуже малого тиражу”, - вказують виробники грошей.

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З урахуванням чинних цін на золото монета обійдеться покупцям щонайменше у 600 тис. дол.

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