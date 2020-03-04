У Парижі знову запрацював Лувр

Музей Лувр у Франції знову відкрився для відвідувачів після того, як його тимчасово закрили через побоювання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Art Newspaper.

"Нашим пріоритетом є забезпечення безпеки співробітників і відвідувачів. Наразі (відповідні — ред.) органи влади рекомендують музею знову відкритися. Я радий, що ми можемо це зробити", - сказав представник адміністрації Лувру Максанс Ланглуа-Бертло.

Як зазначається, таке рішення стало результатом зустрічі керівництва та працівників музею, представників профспілки та міністерства охорони здоров'я Франції.

Паризький музей був закритий з 1 по 3 березня після того, як уряд Франції заборонив публічні зібрання понад 5 тис. людей в закритих приміщеннях.

У Франції зафіксовано вже четверту смерть від коронавірусної хвороби. За даними міністерства охорони здоров’я країни, станом на ранок 4 березня у Франції зафіксовано 212 випадків інфікування людей. Середній вік інфікованих пацієнтів становить 51 рік.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тис. випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тис. осіб, померли - 3198.

Фото: theartnewspaper.com