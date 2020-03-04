Шевченка просто неба читатимуть в Івано-Франківську

У день народження Великого Кобзаря, 9 березня, на Вічевому майдані Івано-Франківська лунатимуть його вірші.

Про це на своєму сайті повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«До 206-ї річниці від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка в Івано-Франківську та селах, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, відбудеться безліч святкових заходів. Наймасштабніші вшанування відбудуться 9 березня», - написав Марцінків.

Зокрема, зазначив мер, того дня о 10:30 на Вічевому майдані пройдуть загальноміські Шевченківські читання.

За інформацією міського голови, від Вічевого майдану відбудеться урочиста хода вулицею імені Шевченка до парку культури та відпочинку, який теж названо на честь Кобзаря. Там заплановано віче з нагоди 206-ї річниці від дня його народження.

Загалом на честь видатного поета в Івано-Франківську відбудуться 44 заходи, які триватимуть до 19 березня.