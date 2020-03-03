Конкурс “Ше.Пісня” оголосив десятку фіналістів

Вже вп'яте гурти, барди, сольні виконавці та хорові колективи надсилають свої заявки із музичними композиціями, написаними на тексти Кобзаря. Цього року організатори отримали 39 заявок на участь з усієї України.

Після голосування журі та глядачі обрали десятку найкращих, про це Укрінформу повідомили організатори конкурсу.

“Нашими фіналістами стали: гурт Sofie Fraser Project (Львів), гурт “Зграя” (Київ), гурт Loca Deserta (Нова Каховка), гурт VM (Житомир), гурт “Конец Июля” (Старобільськ), Ліза Жарікова (Київ), співачка Зірниця (Київ), Вікторія Падалко (Київ), тріо “Лоцман” (Київ), тріо “Козачка” (Київ), Уляна Шерстій (Тернопіль)”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, про розподіл призових місць у номінаціях та долю гран-прі конкурсу буде оголошено на святковому гала-концерті 9 березня в Будинку письменників (Київ, вул. Банкова, 2; початок о 17.00, вхід вільний). До участі в гала-концерті запрошені брати Капранови, Дмитро Лінартович, Сергій Василюк, гурт “Шпилясті кобзарі”.

У журі конкурсу цього року Сергій Фоменко (фронтмен гурту “Мандри”), Ярослав Джусь (засновник гурту “Шпилясті кобзарі”), Дмитро Добрий-Вечір (фронтмен гурту “Вій”) та Юлія Капшученко-Шумейко (засновниця фестивалю “Ше.Fest”).

Захід відбувається за сприяння Національної спілки письменників України. Організатор події - фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest”.