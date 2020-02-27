Творці “Чорнобиля” знімуть кінопроєкт про Берлінський мур

Британська кінокомпанія Sister Pictures Ltd, що продюсувала мінісеріал «Чорнобиль», готує новий проєкт про період Холодної війни.

Про це повідомляє Deadline.

«Sister, британська кінокомпанія, під керівництвом Джейн Фетерстоун, чиїми нещодавніми проєктами були володар «Еммі» серіал «Чорнобиль» від НВО та Sky Atlantic, та «Гірі/Хаджі», отримала права на екранізацію гучного подкасту «Тунель 29» журналістки Гелени Мерріман…», - йдеться у повідомленні.

Історія розповідає про групу студентів, які рили тунель під Берлінським муром, аби допомогти людям втекти з НДР до ФРН.

Екранізацію буде засновано не на самому подкасті, а на книзі, яку за його мотивами пише журналістка Гелена Мерріман.

На даний момент ще невідомо, чи збирається компанія зняти серіал або ж це буде повнометражний фільм.

Зазначається, що компанія Sister обійшла продюсерську компанію Neal Street Productions режисера Сема Мендеса, який створив оскароносний фільм «1917».

Як повідомлялося, «Чорнобиль» (Chernobyl) - п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року.

Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.