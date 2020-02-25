У Венеції через коронавірус зупинили зйомки фільму "Місія нездійсненна"

Кінокомпанія Paramount через спалах коронавірусу в Італії оголосила про призупинення зйомок сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" з Томом Крузом у Венеції.

Про це повідомляє Variety.

"Задля безпеки нашого акторського складу і команди, та в рамках зусиль місцевого уряду Венеції призупинити проведення громадських зібрань у відповідь на загрозу коронавірусу, ми змінюємо план щодо проведення наших тритижневих зйомок у Венеції, запланованих в рамках першого етапу виробництва фільму "Місія нездійсненна 7", - йдеться у заяві компанії.

Планувалося, що після зйомок в Італії знімальна група на чолі з режисером Крістофером МакКуоррі вирушить в інші країни.

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Як повідомлялося, вихід стрічки запланований на 23 липня 2021 року. А прем’єра восьмої частини — на 5 серпня 2022 року.

В Італії зафіксовано вже сім смертей від пневмонії, викликаної коронавірусом. Кількість хворих перевищила 270.

Також Paramount оголосила, що відкладає випуск свого "Їжака Соніка" в Китаї через коронавірус.

Фото: David James/PARAMOUNT