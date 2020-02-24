Польщу на Євробаченні представить переможниця талант-шоу

Польщу на пісенному конкурсі "Євробачення-2020" цього року представлятиме 17-річна Аліція Шемплінська з піснею “Empires”.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У фіналі національного відбору, що проходив у неділю, Шемплінська подолала двох конкурентів, набравши найбільше балів як від глядачів, так і від професійного журі.

Аліція Шемплінська є переможницею останнього сезону талант-шоу "The Voice of Poland".

Пісню, яку вона виконає на Євробаченні-2020 у Нідерландах, створили автори хіта “Superhero”, з яким польська співачка Вікі Габор перемогла торік на дитячому Євробаченні.

65-ий за ліком конкурс Євробачення відбудеться у травні в Роттердамі: 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - фінал. У цьому році в ньому візьме участь 41 країна. У 2020 році до участі в конкурсі повернулись Україна і Болгарія, які не відправляли своїх представників торік, а Угорщина та Чорногорія, навпаки, відмовилися від участі.

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Україну на Євробаченні представлятиме гурт Gо-A з піснею “Соловей”.