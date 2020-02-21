Фантастичні вихідні: шоу роботів та фестиваль фентезі

Це фантастика! Розповідаємо про нереальні вихідні, де будуть присутні роботи, дикі племена та трошки магії.

Берлінале вікенд

Що цікавого: З 21 по 23 лютого у Києві пройде Берлінале вікенд, де зібрані одні з кращих фільмів минулорічного Берлінського кінофестивалю. В програмі – феміністична трагікомедія "Бог існує, її ім'я – Петрунія", алегорична "Антологія міст-привидів", постмодерна "Меланхолічка" та брутальний "Монос", під час якого на глядачі чекає сюрприз – вони стануть першими, хто побачить кліп українського гурту Ptakh_Jung ще до його прем'єри.

Коли: 21-23 лютого

Де: АРТ Братислава (вул. Олександра Архипенка, 5)

Скільки: 50 грн

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Китайський Новий Рік на Співочому Полі

Що цікавого: Гостям обіцяють грандіозне світлове шоу та фаєр батли між командами з різних куточків країни. Родзинкою святкування буде вогняний орган – єдиний в Україні та унікальний в світі!

Також на відвідувачів чекає 30 гігантський інсталяцій, які створять чарівну атмосферу свята: легендарна теракотова армія та велика китайська стіна, сичуаньська опера, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, зоопарк, фламінго, панди, гігантські квіти, алея закоханих та інші неймовірні інсталяції.

Коли: до 23 лютого

Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: від 200 грн

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Jazz Mission: Джазовий оркестр Music Lab

Що цікавого: Жовтневий презентує відкриття великого міжнародного туру Jazz Mission музично-театрального проекта джазового оркестру MusicLab, присвяченого 30-літтю проекту.

Багато виступаючи в Україні та закордоном, MusicLab стали лідерами в пропаганді джазу у вільній Україні, заснувавши перший міжнародний джазовий фестиваль Осінній Джазовий Марафон.

Коли: 21 лютого 19:00

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Скільки: 200-500 грн

Більше інформації: Facebook

"Рейв давніх культур" - фотовиставка проекту YogaTravel

Що цікавого: Ми хочемо об'єднати в одному місці дикі голоси, ритмічні звуки, розфарбовані обличчя, автентичні маски й танцювальні рухи з різних давніх традицій. Ми хочемо в одній галереї відтворити простір, де кожен голос, емоція або танцювальний порив навіть найбільш дикого народу зможе екстатично проRAVEть своє ім'я в шаленому пориві.

Коли: 8 - 29 лютого

Де: Центр Української Культури та Мистецтва (вул. Хорива, 19В)

Скільки: Вхід вільний

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Шоу-виставка "Планета Роботів"

Що цікавого: Це інтерактивна виставка сучасних роботів та трансформерів із металу в повну величину, якими можна грати й керувати. Кожного дня на вас чекають захопливі розваги, серед яких "Сучасне Тесла-шоу", новітні технології віртуальної реальності, а також чудова фотозона з улюбленими героями.

Коли: 14 лютого - 22 березня

Де: Даринок (вул. Біломорська, 1)

Скільки: від 150 грн.

Більше інформації: Facebook

Акустичний концерт Dakooka

Що цікавого: Катя Єременко aka Dakooka - українська поп-співачка, автор пісень і композитор приїде до Києва з акустичною програмою. Презентація акустичного міні-альбому + улюблені пісні.

Коли: 21 лютого 20:00

Де: MEZZANINE (вул. Нижньоюрківська, 31)

Скільки: 300 грн

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Виставка Олександра Ройтбурда "Життя на столі"

Що цікавого: На виставці в "Дукаті" представлено тринадцять натюрмортів, написаних художником за останній рік. Цього разу у фокусі його уваги опинилася площина круглого стола, де з’являються лаконічні натюрморти з особистих речей — неначе героїв театральних скетчів, що оповідають про життя на столі.

Коли: 14 лютого - 8 березня

Де: Аукціонний дім "ДУКАТ" (вул. Володимирська, 5)

Скільки: Не вказано

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Інтерактивний Фентезійний Фестиваль "Аль Мор 2020"

Що цікавого: Інтерактивний Фентезійний Фестиваль "Аль Мор" перенесе вас до неймовірного світу. На вас чекатимуть:

- майстер-класи з приготування фентезійних страв

- стародавні танці

- приготування відьмачих еліксирів

- детективний дитячий квест

- підсумки року в жанрі фентезі: література, ігри, кіно.

- косплей-шоу

А також тематичні стенди, лекції, настільні ігри, інтерактивні розваги, виставка-ярмарок та багато іншого.

Коли: 22 лютого

Де: Клуб Бінго (проспект Перемоги, 112)

Скільки: 200 грн

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Виставка собак "Кубок Канвіт 2020" та "Кубок Еспрі 2020"

Що цікавого: Виставка собак усіх порід CAC-UA "Кубок КАНВІТ - 2020", "Кубок ЕСПРІ - 2020" та монопородні виставки: вельш коргі пемброк, доберман, йоркширський тер'єр, французький бульдог, сибірський хаскі, кане корсо, цвергшнауцер.

Коли: 22 - 23 лютого

Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: Вхід вільний

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Всі Свої: Сучасне Етно

Що цікавого: Маркет "Сучасне Етно" — це свідчення того, що в Україні є надталановиті майстри, ремісники та мануфактури, які працюють з натуральними матеріалами й старовинними техніками. "Сучасне Етно" — це про sustainability та відповідальність у споживанні. Це маркет про хендмейд-речі, виготовлені з натуральних матеріалів та в обмеженій кількості. Це про традиції у новому прочитанні.

Коли: 22 – 23 лютого

Де: Всі. Свої Тераса (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Modas Fashion Day

Що цікавого: У ТРЦ пройде фешн-день, який організовує модельна агенція Modas. Українські дизайнери YaK, KVITKA, Наталія Панченко, KATI, Inna Pusieva, VLADIRA представлять нові колекції, які вперше були презентовані на Ukrainian Fashion Week.

Але одяг — не єдина причина прийти на MFD. В цей день у Dream Town виступатимуть актуальні артисти, учасники національного відбору Євробачення, "Голосу країни" та "Х-фактору": EDGAR&EMMA, Sasha Pashkov, Valik Tkach, Катерина Вовчук, NAVKA, CLOUDLESS, GIO DARA.

Коли: 22 лютого 14:00

Де: ТРЦ DREAM TOWN (просп. Оболонський, 1Б)

Скільки: Вхід вільний

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Ранкові шахи у URBAN SPACE 500

Що цікавого: Щонеділі з 9:00 до 11:00 проводимо ранкові шахові ігри в Urban Space 500 відкриті для всіх охочих. Зустрічаємось в залі Поділ (великий зал ресторану).

Коли: 23 лютого 09:00

Де: URBAN SPACE 500 (вул. Бориса Грінченка, 9)

Скільки: Вхід вільний

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Подільська Барахолка на Житньому. Готуємося до Масляної

Що цікавого: Кличте всіх своїх сусідів та друзів, приносьте речі, які ви готові продати за символічну ціну або обміняти на щось цікавеньке у інших учасників барахолки. Жива музика додасть атмосфери та затишку.

Коли: 23 лютого 12:00-15:00

Де: Житній ринок (вул. Верхній Вал, 16)

Скільки: Вхід вільний. Обов'язкова реєстрація продавців

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