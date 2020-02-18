Український композитор присвятив пісню китайським медикам

Відомий український композитор Мирослав Скорик присвятив Китаю музичний твір "Я з тобою".

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Відомий український композитор Мирослав Скорик закінчив роботу над створенням нового музичного твору "Я з тобою", який він присвятив китайським медикам, які борються з епідемією нового коронавірусу (COVID-19), і всім людям, які постраждали від вірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на створення композиції пішло десять днів. На нову мелодію були покладені слова українською, китайською та англійською мовами.

Представник Національної музичної академії України (НМАУ) ім. П. І. Чайковського, в якій викладає Скорик, повідомив, що найближчими днями НМАУ офіційно представить композицію і організує концерт на підтримку Китаю, який веде боротьбу з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 лютого 2020 року в світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужали вже 12 842 особи.

Фото: Сіньхуа