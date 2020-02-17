Тріо “Мар’яничі” презентувало кліп із Сеітаблаєвим у головній ролі

Учасники львівського тріо “Мар’яничі” презентували дебютний синґл “Колихай” і відеокліп на нього, де головну чоловічу роль зіграв актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Прем'єра музичного відео відбулася 17 лютого на YouTube-каналі тріо “Мар’яничі”.

Автором ідеї, режисером та оператором цієї роботи виступила львівська фільммейкер Олена Чернінька.

Як повідомила Укрінформу промоменеджер Галина Гузьо, ця композиція увійде до альбому, який гурт записує на львівській студії FONiЯ records і реліз якого готують на 13 березня - саме до прем'єри концерту-вистави «Не відпускай!» у київському Будинку звукозапису Українського радіо.

“Тріо «Мар'яничі» виступить на одній сцені з Оркестром народної та популярної музики Українського радіо під керівництвом Михайла Пікульського. Ролі головних героїв дійства виконають співачка, поетеса Мар'яна Савка та актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв”, - уточнила Гузьо.

У репертуарі тріо «Мар'яничі», створеного відомою львівською письменницею й видавцем Мар'яною Савкою, піаністом Юрієм Романівим та гітаристом Сергієм Гуріним, понад 20 авторських пісень. Влітку 2018-го гурт вперше виступив на фестивалі «Острів Європа» у Вінниці й відтоді дав 13 концертів по Україні. Символічно, що саме «Колихай» була першою авторською піснею, яку Савка написала для «Мар‘яничів».

«Наше тріо «Мар'яничі» існує півтора року. За цей час ми концертували в багатьох містах України, були учасниками фестивалів, маємо кілька концертних програм. Я вважаю, що це велика знахідка - мої друзі-музиканти, піаніст Юрій Романів та гітарист Сергій Гурін. З ними в мене відкрився якийсь прихований композиторський потенціал. З ними дуже легко працювати», - розповіла Савка.

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Ідея поєднати львівське тріо й Оркестр народної та популярної музики Українського радіо на одній сцені належить Дмитру Хоркіну — генеральному продюсеру UA:Українське радіо. З художнім керівником і головним диригентом оркестру Михайлом Пікульським тріо «Мар‘яничі» працюватиме вперше, проте, як запевняє Савка, - одразу знайшли спільне бачення і бажання робити цей проєкт.

У концерті-виставі «Не відпускай!» Савка виступить і як автор пісень та сценарію, і як співачка, і як актриса. «Прийняла це як творчий виклик й написала сценарій дійства у формі поетичного діалогу між чоловіком і жінкою, які зустрілися випадково в аеропорту й ця зустріч стала поворотною у їхніх долях. Чоловічу роль я відразу запропонувала Ахтему Сеітаблаєву. Мені подобається його акторське амплуа, харизма, тембр голосу і громадянська позиція. І мені надзвичайно імпонує той факт, що Ахтем, який народився не в Україні, зростав не в україномовному середовищі, прекрасно володіє українською. Я дуже хочу, щоб Ахтем заспівав колискову кримськотатарською мовою - у концерті є момент, коли це буде дуже доречно», - розповіла письменниця.

Тріо «Мар‘яничі» - творчий експеримент поетеси Мар'яни Савки, піаніста Юрія Романіва та гітариста Сергія Гуріна. Їхні композиції - мікс сучасної поезії та музики в жанрі блюзу й босанови - про почуття і стосунки, про наше невміння говорити, про крихкість наших почуттів. За минулий рік тріо створило музичні перформанси «В саду зізнань», «Одного разу», «Дримбанґо», «Літній дощ», «Говори зі мною», «Спів-Причетність», понад два десятки пісень й музичних композицій, виступило з 13-ма концертами у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Чернігові, Житомирі, Тернополі, Трускавці.