Колишній учасник гурту One Direction зняв кліп у Києві

Британський співак Zayn зняв кліп на пісню "Flames" у Києві.

Пісня була записана спільно із соул-співаком Jungleboi та голландським діджеєм R3HAB та вийшла у листопаді 2019 року, передає The-village.

"Знімали кліп Flames 31 жовтня та 1 листопада минулого року. У відео можна побачити Національну бібліотеку імені Вернадського та недобудований Дарницький вокзал", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що режисером кліпу став Френк Борін, який працював зі Стівеном Спілбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem та іншими.

Крім того, у відео є маски української арт-студії Bob Basset, які до того з’являлись у кліпах та кіно, зокрема у Korn та у фільмі Metallica: Through the Never.

Читайте також: Олег Скрипка та Христина Соловій презентували спільний кліп

Як повідомляв Укрінформ, український режисер Алан Бадоєв зняв у Києві відеокліп для нової китайської суперзірки Azora Сhin.