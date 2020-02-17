Кінопроєкт про МН17 "Залізні метелики" повезуть на фестиваль у Копенгагені

Кінопроєкт режисера Романа Любого "Залізні метелики", який створюється за підтримки Держкіно, відібрали для участі в індустріальному форумі Копенгагенського міжнародного фестивалю документального кіно CPH:DOX.

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"Документальний фільм Романа Любого розповідає про трагедію літака MH17, збитого влітку 2014 року на Донбасі. Кінопроєкт «Залізні метелики» від кінокомпанії Babylon'13 став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером та автором сценарію фільму є Роман Любий, продюсери – Марко Супрун, Андрій Котляр, Володимир Тихий, Стефан Бандера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індустріальний форум CPH:FORUM відбувається за підтримки Creative Europe MEDIA та сприяє розробці та фінансуванню творчих і візуально сильних документальних фільмів.

З 470 заявок, отриманих на CPH:FORUM-2020, що відбудеться 24-26 березня, обрано 34 проєкти як вже відомих та відзначених нагородами режисерів, так і нових талановитих авторів, яких хвилюють актуальні проблеми сучасного суспільства та глобальної політики.

Фото: Geek Journal - Новини кіно та серіалів, Facebook