Universal Music визнала, що записи Елтона Джона, Nirvana та ще 18 зірок - згоріли

Найбільший холдинг лейблів звукозапису в музичній індустрії Universal Music Group (UMG) визнав втрату записів 18 артистів і груп унаслідок пожежі на студії в Каліфорнії, що сталась у 2008 році.

Про це повідомляє Pitchfork з посиланням на судові документи за колективним позовом ряду артистів.

Як зазначається, у червні 2019 року видання The New York Times опублікувало звіт про те, що пожежа в Universal Studios у Голлівуді у 2008 році знищила велику кількість оригінальних записів артистів, які створювалися протягом десятиліть.

Під час останнього подання позовів ряду артистів проти Universal Music Group (UMG) компанія "визнала, що оригінальні записи Sonic Youth, Nirvana, Елтона Джона, Beck, Soundgarden, Шеріл Кроу, R.E.M. та ще кількох виконавців були пошкоджені або знищені під час пожежі".

Водночас зазначається, що оцінка втрат ще не завершена. В UMG не уточнили, які саме записи згоріли, але запевнили, що для багатьох з них є "заміна".

Фото: Gary Friedman/Los Angeles Times via Getty Images