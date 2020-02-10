Елтон Джон взяв "Оскар" за найкращу пісню
Укрінформ
Композиція Елтона Джона та Берні Топіна “(I’m Gonna) Love Me Again” із фільму “Рокетмен” здобула “Оскар” в номінації “Найкраща пісня до фільму”.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У січні ця пісня також здобула “Золотий глобус”.
Водночас “Оскар” у категорії “Найкраща музика до фільму” здобула Гільдур Ґуднадоттір за саундтрек до екранізації коміксу DC “Джокер”. Вона раніше вже отримала “Золотий глобус” за саундтрек до цієї стрічки.
Як повідомляв Укрінформ, переможцем технічної номінації “Оскара” за найкращий звук стала британська стрічка “1917”, а перемогу в категорії “Найкращий звуковий монтаж” здобули “Аутсайдери”.