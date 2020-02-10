Елтон Джон взяв "Оскар" за найкращу пісню

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У січні ця пісня також здобула “Золотий глобус”.

Водночас “Оскар” у категорії “Найкраща музика до фільму” здобула Гільдур Ґуднадоттір за саундтрек до екранізації коміксу DC “Джокер”. Вона раніше вже отримала “Золотий глобус” за саундтрек до цієї стрічки.

Фото: manliff Серед конкурентів у цій номінації були представлені Александр Деспла («Маленькі жінки»), Ренді Ньюман (“Шлюбна історія”), Томас Ньюман (“1917”) й Джон Вільямс (“Зоряні війни. Скайвокер. Сходження”).

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Як повідомляв Укрінформ, переможцем технічної номінації “Оскара” за найкращий звук стала британська стрічка “1917”, а перемогу в категорії “Найкращий звуковий монтаж” здобули “Аутсайдери”.