Американська кіноакадемія визначила найкращих оператора і монтажера

Золоті статуетки "Оскар" у номінаціях за найкращу операторську роботу та найкращий монтаж отримали творці фільмів "1917" та "Аутсайдери".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найкращим оператором визнали Роджера Дікінса за роботу «1917». Це вже другий «Оскар» “1917”, який раніше отримав від Американської кіноакадемії золоту статуетку за найкращий звук.

У номінації «Найкращий монтаж» статуетку отримали Ендрю Бакленд та Майкл Маккускер за фільм “Аутсайдери”. Ця стрічка раніше вже взяла «Оскар» за найкращий звуковий монтаж. Загалом “Аутсайдери” висуваються у чотирьох номінаціях, у тому числі “Найкращий фільм”. Натомість “1917” номінується у 10 категоріях.