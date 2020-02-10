"Вікно сусідів" - найкращий художній короткометражний фільм

Кінострічка "Вікно сусідів" американського кінорежисера і автора сценарію Маршалла Каррі, отримала премію "Оскар" у номінації "Найкращий художній короткометражний фільм".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Двадцятихвилинна картина розповідає про Алі, які займається щоденними справами, поки до будинку навпроти її помешкання не вселяються двоє осіб. Вид з вікна дозволяє спостерігати за їх діями, і побачене докорінно змінить життя.

У боротьбі за перемогу в номінації взяли участь чотири інші художні стрічки: “Братство”, “Футбольний клуб Нефта”, “Сестра” й “Сарія”.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської кіноакадемії. Цього року вона традиційно проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах світу.