Забужко назвала казкою нагороду української режисерки на фестивалі "Санденс"
Про це вона написала у Facebook.
"Ірина Цілик виграла "Санденс"! Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно.., із своєю першою документальною повнометражкою, - це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), - а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!" - написала Забужко.
Вона щиро привітала режисерку.
"Пані Ірино, несамовито, шалено вітаю!.. Ви довели, що земля таки блакитна. Ніби апельсин", - написала письменниця.
Як повідомлялося, українська режисерка Ірина Цілик представляла на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" свій документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" і здобула приз за найкращу режисуру.
Фільм Цілик розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де вже шостий рік тривають бойові дії.