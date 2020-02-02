Забужко назвала казкою нагороду української режисерки на фестивалі "Санденс"

Українська письменниця Оксана Забужко вважає величезним досягненням українського кінематографа здобуття Іриною Цілик приза за найкращу режисуру на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Про це вона написала у Facebook.

"Ірина Цілик виграла "Санденс"! Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно.., із своєю першою документальною повнометражкою, - це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), - а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!" - написала Забужко.

Вона щиро привітала режисерку.

"Пані Ірино, несамовито, шалено вітаю!.. Ви довели, що земля таки блакитна. Ніби апельсин", - написала письменниця.

Як повідомлялося, українська режисерка Ірина Цілик представляла на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" свій документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" і здобула приз за найкращу режисуру.

Фільм Цілик розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де вже шостий рік тривають бойові дії.