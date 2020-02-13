У Південній Америці знайшли рештки гігантської древньої черепахи з рогами

Залишки панциру черепахи Stupendemys geographicus, вид якої населяв регіон Південної Америки близько 7-13 мільйонів років тому, були знайденні на території Колумбії та Венесуели.

Про це повідомляє BBC.

“Рештки (панциру черепахи — ред.) були виявлені у пустелі Татакоа, що в Колумбії, та у венесуельському регіоні Урамко”, - йдеться у повідомленні.

Розмір та вагу Stupendemys geographicus можна порівняти із легковим автомобілем.

Як повідомляється, цей вид черепахи населяв велику заболочену територію на півночі Південної Америки до утворення річок Амазонка та Оріноко 7-13 мільйонів років тому.

Згідно з дослідженнями, черепаха мала роги, які, як і міцний панцер, використовувала для захисту від хижаків. На одній частині залишків панцира був навіть знайдений зуб гігантського крокодила, який застряг у ньому.

Зазначається, що разом із триметровим панцером була також знайдена кістка нижньої щелепи, що дала дослідникам краще розуміння про раціон цієї рептилії.

Науковці припускають, що гігантська черепаха жила на дні озер і річок поряд із гігантськими крокодилами та харчувалася дрібними тваринами, рослинами, фруктами та насінням.

Фото: PA MEDIA