У М'янмі знайшли фрагмент птаха, що жив майже 100 мільйонів років тому

Міжнародна група дослідників знайшла у М'янмі, в штаті Качин, бурштин, що містить фрагмент крила птаха, який жив близько 99 млн років тому.

Про це повідомляє Xinhua.

"Янтар вагою 79,4 грама містить фрагмент правого крила птаха, яке має довжину менше сантиметра", - йдеться в повідомленні.

У бурштині збереглася також частина оперення цього птаха, довжина найбільшого пера досягає 37 мм.

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Як вважають вчені, фрагмент - це частина тіла птаха, що належить до групи енанціорнісів із крейдяного періоду. За словами наукового співробітника Китайського університету геологічних наук Сіна Ліда, птах мав відносно великий розмір - близько 10 см.

Знахідку зробила міжнародна група палеонтологів.

На думку вчених, вона дозволить поглибити дослідження птахів за часів динозаврів.

Фото: eurekalert.org