Контрабандисти намагалися вивезти з України до Британії археологічні знахідки

У Чернівецькій області в пункті пропуску "Порубне" прикордонники та митники затримали близько півсотні археологічних знахідок, які намагалися незаконно вивезти до Великої Британії.

Про це повідомляє у п’ятницю, 24 січня, Держприкордонслужба.

"Сьогодні вночі прикордонники Чернівецького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ та митниці запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон археологічних знахідок, які скоріше за все є культурним надбанням України. Близько 50 предметів старовини виявили в автомобіль Mercedes, на якому до Великої Британії прямував 28-річний тернополянин через пункт пропуску «Порубне»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій перевозив посилки, серед яких й було виявлено ящики з артефактами.

Предмети були обгорнуті пінним поліетиленом й фольгою та добре запаковані у невеликі ящики. У них прикордонники та митники виявили наконечники до стріл та списів, різноманітні ножі та інші предмети старовини. Виявлені предмети вилучено та передано на склад митниці.

Очікується прибуття спеціаліста, який надасть експертну та вартісну оцінку цим предметам, додали у прикордонному відомстві.

Фото: dpsu.gov.ua