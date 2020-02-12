У Києві презентували книгу про невідомих українців, які змінили історію

У Києві відбулася презентація книги про життя видатних українців, які вплинули на розвиток цивілізації "(Не)відомі українці, які змінили історію".

Презентація книги відбулася на пресконференції в Укрінформі.

“Коли (представники - ред.) “Саміт-Книга” прийшли до нас із ідеєю видати книжку про видатних українців, про яких насправді ми не знаємо, вони не є відомими та не входять в обов’язковий шкільний курс, - це тоді було сприйнято на "ура", бо саме такі люди нам і потрібні… Це ті історії, які вплинули на розвиток всієї культури, технологій, науки, але про які ми чомусь не знаємо. Але насправді таких людей багато”, - сказав державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко.

Він зазначив, що за цими історіями навіть можна знімати фільми. За його словами, книга "(Не)відомі українці, які змінили історію" є початком пошуку невідомих сторінок України та захоплення українцями.

Головний редактор журналу "Всесвіт" Дмитро Дроздовський зазначив, що ця книжка показує, що ми є представниками країни, яка була причетна до формування світової науки та культури. За його словами, цей проєкт утверджує абсолютно новий формат соціокультурної ідентичності, сучасної модерної людини, яка належить до культури, що може бути брендовою.

“Це є проєкт, до якого ми ще не звикли, але він має утвердити лінію української ідентичності країни, яка має щастя та може бути горда, що в ній є такі постаті. І про них потрібно говорити відверто, просто, по-людськи, елегантно та вишукано. Ця книжка може бути та має бути представлена на ярмарках, на стендах та на форумах. Це те, за що не буде соромно, та те, що буде виконувати місію, яка називається культурна дипломатія”, - сказав він.

Презентація книги «(Не)відомі українці, які змінили історію» в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Видання "(Не)відомі українці, які змінили історію" описує життя видатних українців, які вплинули на розвиток цивілізації. Вони зробили неоціненний внесок у науку, інженерію, літературу, мистецтво, проте їх імена невідомі широкому загалу через різні історичні обставини.

Автори книги - Надія Аврамчук та Микола Сухомозський.

Частину статей із книги можна прочитати на сайті інтернет-журналу. Упродовж року вони будуть виходити щосуботи під рубрикою #(не)відомі-українці.

Видання створено за підтримки колишнього Міністерства інформполітики.