У житомирському Музеї космонавтики відзняли епізод фільму про Корольова
Про це йдеться у сюжеті UA: Житомир.
"У нас іде дозйомка фільму. Ми знімали експертів. Це актори, які прожили певний період життя Корольова. Ми їх знімаємо у ролі експертів. Вони розповідають про моменти, пов’язані з його життям", - розповів режисер фільму Петро Авраменко.
Як зауважила асистент режисера Олена Заведія, до зйомок фільму залучили близько 70 акторів. Усі вони житомиряни.
Знімальна група обіцяє найближчим часом завершити монтаж стрічки.
Фільм є частиною проєкту «Видатні постаті Житомира», у рамках якого вже вийшли художньо-документальні стрічки про Олега Ольжича та барона де Шодуара.
Головний конструктор перших ракетоносіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі. Він керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини в космос.
Як повідомляв Укрінформ, зйомки фільму «Незламний. Шлях до мрії» відбувалися восени у Бердичеві Житомирської області.