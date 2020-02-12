У житомирському Музеї космонавтики відзняли епізод фільму про Корольова

У Житомирі в Музеї космонавтики імені С.П. Корольова проходили зйомки художньо-документального фільму «Незламний. Шлях до мрії» про конструктора Сергія Корольова, робота над яким розпочалася півроку тому.

Про це йдеться у сюжеті UA: Житомир.

"У нас іде дозйомка фільму. Ми знімали експертів. Це актори, які прожили певний період життя Корольова. Ми їх знімаємо у ролі експертів. Вони розповідають про моменти, пов’язані з його життям", - розповів режисер фільму Петро Авраменко.

Як зауважила асистент режисера Олена Заведія, до зйомок фільму залучили близько 70 акторів. Усі вони житомиряни.

Знімальна група обіцяє найближчим часом завершити монтаж стрічки.

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Фільм є частиною проєкту «Видатні постаті Житомира», у рамках якого вже вийшли художньо-документальні стрічки про Олега Ольжича та барона де Шодуара.

Головний конструктор перших ракетоносіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі. Він керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини в космос.

Як повідомляв Укрінформ, зйомки фільму «Незламний. Шлях до мрії» відбувалися восени у Бердичеві Житомирської області.