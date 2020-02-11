ВВС зніме серіал про Грету Тунберг

Компанія BBC Studios зніме серіал про 17-річну екоактивістку Грету Тунберг.

Про це було оголошено на виставці BBC Showcase, повідомляє The Wrap.

"Цей серіал покаже міжнародний хрестовий похід Грети, який вивів її на передову кліматичних змін", - йдеться в описі до серіалу.

У майбутньому шоу покажуть подорожі Тунберг по світу і її зустрічі з провідними науковцями, впливовими бізнесменами й політичними лідерами. "Зміна клімату, напевно, є найбільш важливою проблемою в нашому житті, тому на часі створити авторитетний серіал, в якому будуть вивчатися факти і наукові аспекти, що лежать в основі цієї складної теми. Мати можливість зробити це з Гретою - це винятковий привілей", - заявив продюсер серіалу Роб Лідделл.

Читайте також: Тунберг потрапила до списку найкращих учених року за версією Nature

Дата виходу проєкту і кількість серій поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.