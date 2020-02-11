ВВС зніме серіал про Грету Тунберг
Про це було оголошено на виставці BBC Showcase, повідомляє The Wrap.
"Цей серіал покаже міжнародний хрестовий похід Грети, який вивів її на передову кліматичних змін", - йдеться в описі до серіалу.
У майбутньому шоу покажуть подорожі Тунберг по світу і її зустрічі з провідними науковцями, впливовими бізнесменами й політичними лідерами. "Зміна клімату, напевно, є найбільш важливою проблемою в нашому житті, тому на часі створити авторитетний серіал, в якому будуть вивчатися факти і наукові аспекти, що лежать в основі цієї складної теми. Мати можливість зробити це з Гретою - це винятковий привілей", - заявив продюсер серіалу Роб Лідделл.
Дата виходу проєкту і кількість серій поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.