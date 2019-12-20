Тунберг потрапила до списку найкращих учених року за версією Nature

16-річна школярка та екоактивістка Грета Тунберг неочікувано потрапила до списку кращих учених року за версією журналу Nature.

Відповідний список опубліковано на сайті найпрестижнішого наукового рецензованого журналу світу.

Укладачі рейтингу назвали Грету Тумберг “кліматичним каталізатором”, заявивши, що “шведський підліток вивела науку про клімат на перший план, скерувавши туди всю лють свого покоління”.

Виступаючи під час слухань у Конгресі США щодо зміни клімату у вересні, дівчина заявила: “Я не хочу, щоб ви слухали мене — я хочу, щоб ви дослухалися до вчених. Я хочу, щоб ви об'єдналися навколо науки, і я хочу, щоб ви зробили реальні дії”.

Багато дослідників вітають Тунберг, зокрема, за акцентування уваги на зміні клімату та її катастрофічних наслідках. Зазначається, що її досягнення повинні мотивувати дослідників клімату продовжувати їхню роботу, незважаючи на повільні дії політиків у цьому напрямку.

Також до рейтингу кращих учених 2019 року потрапили:

1. Фізик з Бразилії Рікардо Гальвау. Він представив звіт про зникнення лісів у долині Амазонки, що викликало гнів президента країни, який звинуватив учених у тому, що вони брешуть. Гальвау навіть звільняли з роботи в університеті, однак він повернувся до роботи.

2. Астрофізик з Канади Вікторія Каспі, що вивчає швидкі радіосплески за допомогою інноваційного радіотелескопа.

3. Нейролог Ненад Сестан із США. Він разом з іншими ученими зміг на певний час оживити мозок свині після її смерті.

3. Еколог з Аргентини Сандра Діас. Вона разом зі 144 експертами з 50 країн представили світу масштабний 1500-сторінковий звіт про біорізноманіття. Зокрема у ньому йшлось про швидкість вимирання видів.

4. Мікробіолог з ДР Конго Жан-Жак Муембе Тамфем, що досліджує хворобу, викликану вірусом Ебола.

5. Палеоантрополог зі Сполучених Штатів Йоханнес Хайле-Селассіє, який знайшов гарно збережений череп анамського австралопітека, відомого як MRD, у північній Ефіопії. Команда Хайле-Селассіє з’ясувала, що черепу 3,8 млн років.

6. Біоетик Венді Роджерс з Австралії, керівник міжнародної групи, яка бореться проти порушень при трансплантації органів у Китаї.

7. Імунолог з Китаю Хункуй Ден. Він довів, що редагування генів CRISPR можна безпечно використовувати у дорослих з ВІЛ.

8. Фізик зі США Джон Мартініс, керівник лабораторії Google з розробки квантових компʼютерів, який провів першу демонстрацію його роботи.

Як повідомляв Укрінформ, 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.

Кліматична активістка Грета Тунберг 25 вересня, отримала премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають альтернативною Нобелівською премією.

23 вересня Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку із жорсткою заявою, звинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство".

Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього", домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.