Nike створила футбольне поле з переробленої взуттєвої гуми
Про це повідомляє NBC 6 South Florida.
“Це красиво. Це екологічно свідоме, шанобливе ставлення до нашої громади, і це фантастичний спосіб фактичного перероблювання цих старих, використаних, поношених Nike”, - зауважив суперінтендант округу Майамі-Дейд Карлос Карвальо.Компанія використала 128 тисяч кг Nike Grind Infill, що являє собою гумовий матеріал, виготовлений з переробленого спортивного взуття. В ході створення шматки гуми перетворюють в невеликі гранули з яких і складається все покриття поля.
Як зазначається, вдосконалене поле має також нове світлодіодне та екологічно чисте освітлення по всьому стадіону.
Коридори та роздягальні стадіону прикрашають барвисті фрески, створені місцевими художниками Майклом Васкесом, Алехандрою Естефанія і Моджо.