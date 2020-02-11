Nike створила футбольне поле з переробленої взуттєвої гуми

Знаменитий футбольний стадіон середньої школи в Південній Флориді отримав від Nike футбольне поле з переробленої взуттєвої гуми.

Про це повідомляє NBC 6 South Florida.

“Це красиво. Це екологічно свідоме, шанобливе ставлення до нашої громади, і це фантастичний спосіб фактичного перероблювання цих старих, використаних, поношених Nike”, - зауважив суперінтендант округу Майамі-Дейд Карлос Карвальо.Компанія використала 128 тисяч кг Nike Grind Infill, що являє собою гумовий матеріал, виготовлений з переробленого спортивного взуття. В ході створення шматки гуми перетворюють в невеликі гранули з яких і складається все покриття поля.

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Як зазначається, вдосконалене поле має також нове світлодіодне та екологічно чисте освітлення по всьому стадіону.

Коридори та роздягальні стадіону прикрашають барвисті фрески, створені місцевими художниками Майклом Васкесом, Алехандрою Естефанія і Моджо.