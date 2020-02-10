Українка здобула “Оскар” за короткий документальний фільм

Українка Елена Андрейчева здобула “Оскар” за стрічку “Навчаючись скейтбордингу в зоні війни (якщо ти дівчина)” у номінації “Короткий документальний фільм”.

Про це повідомляє Голос Америки.

Стрічка розповідає про дівчат у столиці Афганістану Кабулі, які живуть у незаможних районах міста. Вони разом ходять до школи, вчаться читати і писати - і разом із цим навчаються їзди на скейті, таким чином здобуваючи впевненість у собі.

Елена Андрейчева народилась у Києві, зараз живе і працює в Лондоні. До цього вона працювала над створенням документальних фільмів разом з BBC, National Geographic, Discovery Channel. Серед її історій - фільми про роботу медиків у Лесото, життя тюремних банд у США, про шукачів бивнів мамонтів в Сибіру та інші.

“Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація - це щире бажання дізнатися, як це - жити життям людей, які присутні в моїх фільмах”, - пише Андрейчева про себе на власному веб-сайті.

Стрічка “Навчаючись скейтбордингу в зоні війни (якщо ти дівчина)” також отримав нагороди на кінофестивалях Tribeca 2019, IDA Awards 2019, і нагороду британської кіноакадемії BAFTA.