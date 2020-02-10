На “Оскарі” вшанували пам'ять зірки НБА Кобі Браянта
Про це повідомляє NBC Sports.
“На “Оскарі” у неділю вночі в Лос-Анджелесі була вшанована пам'ять Кобі Браянта”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомий кінорежисер Спайк Лі одягнув піджак з номером 24 на спині - саме під цим номером Браянт виступав за баскетбольну команду НБА “Лос-Анджелес Лейкерс”.
А Меттью Черрі, який отримав статуетку у номінації "Кращий анімаційний короткометражний фільм", присвятив свою нагороду загиблому баскетболісту. Сам Браянт отримав “Оскара” 2018 року в цій номінації за стрічку "Дорогий баскетбол", пише USA Today.
The Academy remembers Kobe Bryant. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/aJZIJPj4dl— ABC News (@ABC) February 10, 2020
Як повідомляв Укрінформ, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув наприкінці січня. Баскетболіст разом із 8 особами, серед яких була і його 13-річна донька, перебував на борту свого приватного вертольота.
Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів, дворазовий олімпійський чемпіон. Він 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв у першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Як атакуючий захисник відіграв за "Лос-Анджелес Лейкерс" 20 сезонів, провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.
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