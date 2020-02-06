Ягуари, леви та ведмеді голодують у приватному звіринці на Харківщині

На базі відпочинку в Харківській області зоозахисники виявили диких тварин – левів, ведмедів, тигра, чорного ягуара, яких недогодовують власники через брак коштів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

«Позавчора до нас надійшла скарга про те, що під Харковом на одній з баз відпочинку існує приватний звіринець, в якому утримуються виснажені дикі тварини в поганих умовах, які голодують. Вчора разом з активістами Національного корпусу ми виїхали на місце. У звіринці утримуються пара левів, тигр, чорний ягуар, п’ятеро ведмедів, у тому числі двоє – гімалайські, барани, два пелікана, кілька фазанів і куріпок. Я не можу сказати, що тварини падають від голоду, але вони недогодовані. Лев дуже худий. Управляючий базою нам сказав, що відпочиваючих немає, прибутків ніяких, тому фактично тварини отримують приблизно половину від норми раціону», - розповіла Суркова.

Вона зазначила, що керівництво пішло на перемовини: обіцяють добровільно віддати тварин, якщо не буде розголошено назву та місцезнаходження бази відпочинку.

Суркова наголосила, що загалом приватні звіринці не пристосовані для утримання диких тварин, як правило, в них не дотримуються нормативів – тварини знаходяться в цементних вольєрах, у клітках, не мають контакту з природним середовищем.

Фото: Марина Суркова