Положинський заявив, що йде з "Тартака"

Лідер українського гурту “Тартак" Олександр Положинський заявив, що йде із цього проєкту.

Про це Положинський заявив у відеозверненні в середу, 5 лютого.

"Йду із судилища по Ріффмастеру, і хотів би вам сказати якусь позитивну новину, але, на жаль, нічого приємного сказати не можу. Більше того, маю ще одну неприємність для вас усіх сповістити, для мене це дуже болісний момент, але тримати це в секреті, як мінімум, нечесно. Це ніяк не пов’язано зі справою, у якій судять Андрія, але так співпало, що сьогодні я вирішив припинити свою участь у значній частині… свого життя. Я вирішив, що я більше не виступатиму з “Тартаком” і не виступатиму з “Був’є”, – сказав співак.

“Це сумно, непросто і болісно, але я зрозумів, що все: більше не можу. Дуже просив би вас усіх не впадати в депресняк з цього приводу. Все-таки, це були прекрасні роки й багато хорошого ми зробили, подарували одне одному безліч приємностей. Наразі рішення прийнято і оскарженню на даний момент не підлягає. Що буде в майбутньому – не знаю, планів конкретних не маю”, – додав музикант.

"Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку!" - додав співак.

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Положинський попросив утриматися від "запитань публічних і приватних", і не турбувати його.