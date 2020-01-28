Відомі українці записали кліп на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

Українські музиканти, актори, журналісти, режисери та громадські діячі записали яскраве відео на пісню “Сенс” від гурту Андрія Антоненка Riffmaster.

Про це повідомляє Re:Evolution film у Facebook.

“Свобода кожного з нас сьогодні під загрозою і кожного з нас сьогодні можуть звинуватити у скоєнні злочину. Але всі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо. Але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддям. Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС!” - наголошують учасники проєкту.

Над кліпом працювали: Re:Evolution film; режисер/оператор - Олена Божко; монтаж - Віктор Придувалов, Олесандр Кулак; постпродакшн - mental dRive studio; адміністрування - Соня Сотник, Radio ROKS.

Як зазначається, 12 грудня 2019 року поліція затримала за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового медика Яну Дугарь, лікаря та волонтера Юлію Кузьменко, музиканта, учасника АТО й діючого сержанта ССО ЗСУ Андрія “Riffmaster” Антоненка. Докази, які представили на брифінгу очільники поліції та слідчі, не переконали громадськість у їх причетності до вбивства журналіста. Незважаючи на переконливі аргументи від захисту, Кузьменко та Антоненка взяли під варту і тримають у слідчому ізоляторі, а Дугарь — під домашнім арештом.

Команда проєкту наголошує, що і до сьогодні не надано жодного доказу причетності активістів до вбивства Шеремета. "Під загрозою Презумпція невинуватості — засаднича стаття цивілізованого правосуддя. Сьогодні в Україні, європейській країні, порушуються основи європейської демократії", - підкреслюють вони.

У кліпі знімалися: Віталій Кириченко, Сашко Положинський, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасія “Стасік” Шевченко, Віктор Придувалов, В’ячеслав Пілунський, Олександр “Фоззі” Сидоренко, Сергій Кузін, Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв, Борис Таршис, Катерина Степанкова, Володимир Балух, Євген Степаненко, Світлана Орліченко, Андрій Яценко (Diezel), Олександр Ярмола, Дмитро Шуров, Ашот Арушанов, Юрій Юрченко (“Юркеш”), Юрій Макаров, Антон Слєпаков, Олена Божко, Євген Кібець, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець, Олексій Зволинський, Олексій Курбаков (Льолік), Вікторія Ягич, Іван Леньо, Дмитро Сазонов, Леся Литвинова, Анатолій Вексклярський, Лариса Руснак, Олег Фагот Михайлюта, Сергій Мартинюк, Валерій Ананьєв, Олександр Гагаєв.