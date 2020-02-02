Американський бабак Філ спрогнозував ранню весну

У неділю, 2 лютого, знаменитий бабак на прізвисько Філ передбачив жителям США раннє настання весни.

Про це повідомляє ABC News.

"Великий Філ, найвідоміший бабак Пенсильванії, прокинувся сьогодні вранці й не побачив власної тіні, а це означає, що весна буде ранньою", - йдеться у повідомленні.

За традицією бабака виймають з імпровізованої нори, після чого він повідомляє, як довго триватиме зима.

День бабака - традиційне американське свято, яке відзначається 2 лютого, а започатковане приблизно у 1841 році.

Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсильванія, з нірки випускають бабака на ім’я Філ, який за легендою, повинен передбачити строки початку весни. Якщо він бачить свою тінь і лізе спати назад до нори – буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається до нори – варто чекати на ранню весну.

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До речі, повне офіційне ім’я американського бабака – «Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків».

Фото: Jeff Swensen / Getty Images