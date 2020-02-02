Неандертальці могли бути предками всіх людей

Усі сучасні люди походять від неандертальців, зокрема й африканці, хоча раніше вважалося, що вони не мають спільних із неандертальцями генів.

Такого висновку дійшли науковці з Принстонського університету (штат Нью-Джерсі, США), повідомляє CNN.

"У нас всіх у ДНК, найімовірніше, є трохи генів неандертальців - включаючи африканців, що, як вважалося, не мають генетичного зв’язку з вимерлими предками людини", - зазначають науковці.

За допомогою нового методу комп’ютерних обчислень науковці змогли знайти гени неандертальців у ДНК вихідців з Африки. Це ставить під сумнів загальноприйняту теорію про те, що сучасна людина виникла в Африці й звідти мігрувала до інших континентів.

Got allergies? Maybe you can blame the Neanderthals, researchers say https://t.co/QFOhw3WjkI pic.twitter.com/wWQYSq0QxM — CNN (@CNN) November 1, 2016

"Це вперше виявлено фактичні докази походження африканців від неандертальців", - сказав Лу Чен, науковий співробітник Інституту інтегративної геноміки Льюїса-Зіґлера у Принстоні та співавтор дослідження.

Попереднє дослідження 2010 року показало, що сучасні європейці, азіати й американці успадкували близько 2% генів від неандертальців, тоді як спільності їхнього геному з геномом африканців не виявлено.

«Наші результати показують, що історія виникнення людства була набагато цікавішою, й розселення з Африки насправді відбувалося кількома хвилями, що зумовило змішування популяцій сучасних людей та неандертальців, що ми й побачили в геномах усіх людей сьогодні», — пояснив керівник дослідження професор Джошуа Акей.

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Неандертальці — це викопний вид людини, що населяв Європу й західну Азію в 230 000-27 000 роках до нашої ери. Вважається, що неандертальці не були еволюційними попередниками сучасних людей, але певний час жили поряд з людиною розумною і між цими двома видами могло відбуватися схрещування.

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