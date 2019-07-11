У Греції знайшли найдавніші за межами Африки людські останки
Про це повідомляє The Guardian.
За даними видання, осколок черепа був знайдений в печері Апідіма на півострові Мані в південній частині Пелопоннесу. Якщо вік останків буде підтверджений, то виявиться, що Homo Sapiens прийшли з Африки в Європу більш ніж на 160 тисяч років раніше, ніж вважалося до цього.
Осколок черепа був знайдений під час розкопок печери Апідіма ще в кінці 1970-х років, після чого був переданий в музей в Афінах. Він не викликав великого інтересу, поки дослідники з Тюбінгенського університету (Німеччина) не вирішили перевірити його вік. Вони зробили комп'ютерну томографію осколка, на підставі якої побудували 3D-моделі черепа. В результаті вчені прийшли до висновку, що збереглася задня частина черепа характерна для Homo Sapiens, а не неандертальців, як вважалося раніше.
Наразі учені вважають, що масове розселення людей за межами африканського континенту почалося близько 70 тисяч років тому. Правда, більш стародавні людські останки знаходили поза Африки і раніше - наприклад, в Ізраїлі. Однак, як зазначає The Guardian, це були короткі і невдалі подорожі, оскільки першопрохідці в результаті вимерли.