У Греції знайшли найдавніші за межами Африки людські останки

На півдні Греції виявили фрагмент людського черепа віком понад 210 тис. років, це найдавніші людські останки, знайдені за межами Африки.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, осколок черепа був знайдений в печері Апідіма на півострові Мані в південній частині Пелопоннесу. Якщо вік останків буде підтверджений, то виявиться, що Homo Sapiens прийшли з Африки в Європу більш ніж на 160 тисяч років раніше, ніж вважалося до цього.

Осколок черепа був знайдений під час розкопок печери Апідіма ще в кінці 1970-х років, після чого був переданий в музей в Афінах. Він не викликав великого інтересу, поки дослідники з Тюбінгенського університету (Німеччина) не вирішили перевірити його вік. Вони зробили комп'ютерну томографію осколка, на підставі якої побудували 3D-моделі черепа. В результаті вчені прийшли до висновку, що збереглася задня частина черепа характерна для Homo Sapiens, а не неандертальців, як вважалося раніше.

Наразі учені вважають, що масове розселення людей за межами африканського континенту почалося близько 70 тисяч років тому. Правда, більш стародавні людські останки знаходили поза Африки і раніше - наприклад, в Ізраїлі. Однак, як зазначає The Guardian, це були короткі і невдалі подорожі, оскільки першопрохідці в результаті вимерли.