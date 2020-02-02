Виставка "Мода зі старого комода" відкрилась у Запоріжжі

У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка одягу, взуття та аксесуарів ХХ сторіччя "Мода зі старого комода".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У лютому в нашому музеї планують провести показ високої моди. Ми вирішили - а чому б не показати людям, що носили у ХХ столітті. Виставку організували за п'ять днів. Речі в прямому сенсі діставали зі старих комодів наших мам і бабусь, дещо було в музейному фонді", - розповіла керівник відділу історії краю Зоя Попандопуло.

Виставка "Мода з старого комода" / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ

На виставці представлені майже 200 експонатів, що розповідають про історію моди від початку ХХ століття і до 90-х років. Аби підкреслити атмосферу тих часів, запросили акторів.

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Частина колекції датується 1917 роком, є в ній і чоловічий полотняний костюм, виготовлений у 20-ті роки, а також нейлонова сорочка - мрія модників 60-х.