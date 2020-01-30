В Україні вийде гра, яка допоможе перевірити навички “виживання” в інтернеті

Центр демократії та верховенства права презентував онлайнову гру "Вижити в Інтернеті – місія (не)здійсненна”, користувачі якої зможуть перевірити своє розуміння законодавства та ознайомитися з політиками різних цифрових платформ.

Гру було презентовано на пресконференції у середу, 30 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця онлайн гра - інтерактивний інструмент, який представляє основні питання, що виникають у користувачів в інтернеті. Досить часто виникає така ситуація, коли ми навіть не розуміємо, що ми могли порушити те чи інше право політики чи навіть норму законодавства. Що це може вплинути на нашу популярність, впливовість і так далі”, - розповіла юристка з медійного права Центру демократії та верховенства права Єлизавета Алексіюк.

Головний експерт з медійного права Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай зазначив, що специфіка цієї гри в тому, що якогось одного загального результату не може бути. За його словами, це радше орієнтири для людини, як працювати в інтернет-середовищі.

“Мета цієї гри полягає якраз у тому, щоб у дуже простий спосіб пояснити складні речі. Ми намагалися показати користувачам, що не все, що ми робимо щодня є правильним”, - сказав Розкладай.

Користувачі гри матимуть змогу перевірити свої компетентності з медійної грамотності та отримати відповіді на питання: чому контент блокують; хто несе відповідальність за такий контент; як не порушити авторські права; чи несуть користувачі відповідальність за мову ворожнечі; як захистити свої персональні дані та інше.

У грі є три персонажі: пересічний користувач, блогер та журналіст. І на прикладі цих трьох персонажів показується, яким чином функціонує медійне право. Тож людині потрібно обрати одного персонажа, і відповісти на десять питань, зокрема, щодо приватності (чи вмієте ви користуватися своїми персональними даними), популярності (які можливості ви використовуєте, щоб поширити свій контент), знання правил (бо жорсткі порушення можуть призвести до штрафів).

Пройшовши цю гру, людина матиме висновки щодо кожного з критеріїв, і це допоможе їй краще зрозуміти наскільки добре вона орієнтується в інтернет-середовищі. Також гру можна буде проходити заново, щоб з усіх боків зрозуміти принципи роботи з контентом.

Учасники пресконференції зазначили, що через кілька днів онлайн-гра «Вижити в Інтернеті – місія (не)здійсненна” буде в широкому доступі.