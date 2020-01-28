Відокремлювати журналістів від самозванців має сама медіаспільнота - Куликов

Очільник Комісії з журналістської етики (КЖЕ) та голова правління Громадського радіо Андрій Куликов вважає, що саме медіаспільнота має визначати професійних журналістів.

Про це він сказав в ефірі Громадського радіо, коментуючи законопроєкт про дезінформацію, розроблений Міністерством культури, молоді та спорту (МКМС).

"Законопроєкт ("про дезінформацію" – ред.) пропонує асоціацію професійних журналістів України. Я вважаю, що відділити, відокремити і дати публіці розділяти професійних журналістів від самозванців потрібно, але це має робити методом саморегулювання журналістська спільнота, а не створений зверху якийсь орган. У Великій Британії є такий термін, який у нас ще, на щастя, не прижився, – "квазінезалежна громадська організація". Це переважно нібито громадські організації, які створюються з наказу уряду. Це тенденція, яка не сприяє розбудові демократичного суспільства", – сказав він.

Водночас Куликов нагадав про фейкових журналістів, які з’являються на час виборів: "Проте, з іншого боку, у нас виникають сотні журналістів, які отримують посвідчення на вибори – на пару днів. І часто вони є далеко навіть не спостерігачами на виборчих дільницях, а заявляються туди, щоб когось настрахати, когось не пустити, і часто не пустити справжніх журналістів і журналісток".

"Тому, гадаю, потрібно, щоб ті, хто давно і небайдуже працює в галузі засобів масової комунікації, об’єдналися, долучилися до розробки законодавчого нормативного акта і ввели щось на кшталт того, що є в Нідерландах. Там є інститут чи гільдія присяжних перекладачів. Не просто перекладач, а людина, яка складає присягу на те, що вона або він перекладатиме відповідно до певних принципів", – зазначив очільник КЖЕ.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували Міністерству культури, молоді та спорту утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті.

Крім того, 27 січня Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля.

МКМС 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію". У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У міністерстві наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.

На 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.