Нобелівський комітет виправив помилку про "російське громадянство" Франка

На сайті Нобелівського комітету виправили інформацію про громадянства Івана Франка - в даних стосовно країни проживання українського поета зазначено "Австро-угорська імперія, нині Україна", а не "Російська Федерація", як раніше.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз.

"Маленька, але дуже важлива перемога. Помилку з громадянством Івана Франка на офіційному веб-сайті Нобелівської премії виправлено. Тепер у базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури за 1916 рік зазначено країну проживання Івана Франка: "AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA)", що відповідає історичній правді. І жодних тобі "Russian Federation", - зазначив Тихолоз.

Як повідомляв Укрінформ, до учорашнього дня сайт Нобелівського комітету в інформації про Івана Франка, який номінувався на Нобелівську премію 1916 року, місцем його проживання зазначав Російську Федерацію, хоча український поет в Росії ніколи не жив.

Увагу до цього факту привернув користувач Facebook Ruslan Muzzle, а після допису Богдана Тихолоза інформація отримала широкий резонанс у ЗМІ.