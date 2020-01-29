Баффет продає свою газетну імперію за $140 мільйонів

Інвестиційна компанія одного з найбагатших медійників світу, американського мільярдера Уоррена Баффета оголосила про продаж власної газетної імперії за 140 мільйонів доларів.

Про це пише The New York Times.

"Berkshire Hathaway, конгломерат, яким керує Уоррен Баффет, оголосив у середу, що погодився продати 31 газету, які йому належать, за 140 мільйонів доларів готівкою", - йдеться у повідомленні.

Покупцем стане видавництво Lee Enterprises, що керувало діяльністю газетної імперії протягом останніх 18 місяців.

Серед газет, які продадуть, зокрема, - The Buffalo News та The Richmond Times-Dispatch.

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Рішення про продаж газетного бізнесу Баффет прийняв через падіння прибутків від реклами. Berkshire Hathaway позичить видавництву Lee Enterprises 576 млн доларів під 9% річних, частину з яких видавець витратить на покупку газетного бізнесу Баффета.