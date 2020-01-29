ВВС планує скоротити 450 працівників у новинних підрозділах

Британська компанія суспільного телерадіомовлення ВВС заявила про плани скоротити 450 робочих місць у новинних підрозділах до 2022 року.

Про це повідомляється на сайті ВВС.

«Близько 450 робочих місць буде скорочено в BBC News в рамках стратегії, спрямованої на економію 80 мільйонів фунтів (103 млн дол.) до 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Також буде скорочено штат вечірньої аналітичної телепрограми Newsnight.

Крім цього, скорочення зачеплять радіостанцію BBC Radio 5 Live. На англомовній станції BBC World Service буде закрита передача World Update.

Раніше було оголошено про закриття ранкової телепередачі Вікторії Дарбішир BBC Two.

Як зазначається, зміни приведуть до зменшення загальної кількості журналістських сюжетів, що виходять на ВВС.

Нині на BBC News працюють близько шести тисяч людей, в тому числі 1,7 тис. за межами Великої Британії. Бюджет компанії після набуття чинності змін становитиме близько 480 млн фунтів на рік (624,6 млн дол.).

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"Нам потрібно реорганізувати BBC News в наступні 5-10 років таким чином, щоб заощадити значні кошти. Ми витрачаємо занадто багато своїх ресурсів на традиційне лінійне мовлення, а недостатньо на цифрове", - заявила директор BBC News Фран Ансворт.

У 2016 році компанія BBC заявила про необхідність заощадити 800 млн фунтів (більше мільярда доларів) до 2020 року. З цієї суми новинні підрозділи (BBC News) повинні були забезпечити 80 мільйонів фунтів заощаджень.