Євробачення-2020: Україна виступить у першому півфіналі

У Роттердамі (Нідерланди), де в другій половині травня відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2020", оприлюднили результати жеребкування, яке розподілило півфіналістів.

Про це повідомляє NOS.

“У мерії Роттердама було проведено жеребкування, аби визначити, в якому півфіналі виступатимуть представники тієї чи іншої країни на “Євробаченні”, що відбудеться у травні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, на церемонії вперше коли зібралися разом ведучі пісенного конкурсу: Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.

У першому півфіналі, який відбудеться 12 травня, візьмуть участь виконавці від таких країн: Північна Македонія, Білорусь, Литва, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Росія, Норвегія, Кіпр, Хорватія, Азербайджан, Мальта, Ізраїль, Україна, Румунія та Бельгія.

Другий півфінал відбудеться у 14 травня. У ньому будуть представлені Австрія, Молдова, Польща, Сан-Марино, Сербія, Ісландія, Чехія, Греція, Естонія, Данія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія, Вірменія, Латвія, Грузія, Португалія та Албанія.

Як повідомлялося, “Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі. Його гаслом обрали є заклик “Відкривайся” (Open Up).

Фото: ANP