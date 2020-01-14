У Роттердамі обрали ведучих “Євробачення-2020”

Міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020” у Роттердамі (Нідерланди) вестимуть актриса та ведуча Шанталь Янзен, ведуча, співачка та двічі учасниця “Євробачення” Едсілія Ромблі та співак, ведучий і коментатор Ян Сміт.

Про це повідомляється на офіційному сайті “Євробачення”, який цитує Суспільне мовлення.

Як зазначається, ведучі відкриватимуть три прямі ефіри 12, 14 та 16 травня 2020 року, спілкуватимуться з учасниками у “зеленій кімнаті” та проведуть голосування.

Шанталь Янзен народилася 1979 року в Тегелені, навчалася в Амстердамському університеті мистецтв, телевізійну кар’єру почала у суспільній телекомпанії AVRO, де з 2008 по 2010 рік брала участь у нагородженні Gouden Televizier-Ring Gala. Вона 5 разів отримувала нагороду Televizier-Ster як найкраща телеведуча.

Едсілія Ромблі народилася в Амстердамі у 1978 році. Вона здобула перемоги у голландській та європейській версії талант-шоу Soundmixshow. У 1998 році представляла Нідерланди на “Євробаченні”.

Ян Сміт народився в 1985 році у Волендамі, свій перший хіт випустив у віці 10 років. Як співак відомий не лише в Нідерландах, а й у Бельгії, Німеччині, Австрії та Швейцарії. За останні 9 років він показав себе як фаховий диктор на “Євробаченні”, коментуючи виступи разом з Корнальдом Маасом.

Як повідомлялося, “Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Логотипом “Євробачення-2020” стало абстрактне зображення кольорів прапорів 41 країни-учасниці. Слоганом є заклик “Відкривайся” (Open Up).

Прямі ефіри національного відбору відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовника "UA: Перший".

Фото: NPO/AVROTROS/NOS