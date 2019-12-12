Перші квитки на Євробачення-2020

Перші квитки на Євробачення-2020 "розлетілися" за 20 хвилин

Укрінформ
Продаж перших квитків на репетиції, півфінал і фінал конкурсу стартував сьогодні, 12 грудня 2019 року. Майже 23 000 квитків надійшли в продаж опівдні.

Про це повідомляє NOS.

"Перші квитки (онлайн - ред.) були розпродані протягом двадцяти хвилин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друга хвиля продажу квитків на пісенний конкурс почнеться наприкінці січня. Останні квитки будуть продані у березні.

Наступного року пісенний конкурс відбудеться в нідерландському місті Роттердам.

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Вартість квитка на репетицію і півфінал стартує від 18,5 до 58,5 євро.

Квитки на прямі ефіри шоу коштують від 68,5 до 158,5 євро.

Фото: ANP 

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