Перші квитки на Євробачення-2020 "розлетілися" за 20 хвилин

Продаж перших квитків на репетиції, півфінал і фінал конкурсу стартував сьогодні, 12 грудня 2019 року. Майже 23 000 квитків надійшли в продаж опівдні.

Про це повідомляє NOS. "Перші квитки (онлайн - ред.) були розпродані протягом двадцяти хвилин", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що друга хвиля продажу квитків на пісенний конкурс почнеться наприкінці січня. Останні квитки будуть продані у березні. Наступного року пісенний конкурс відбудеться в нідерландському місті Роттердам. Читайте також: Євробачення-2020 вестимуть троє ведучих Вартість квитка на репетицію і півфінал стартує від 18,5 до 58,5 євро. Квитки на прямі ефіри шоу коштують від 68,5 до 158,5 євро. Фото: ANP