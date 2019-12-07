Євробачення-2020 вестимуть троє ведучих

Ведучими головного пісенного конкурсу "Євробачення-2020", який відбудеться в Роттердамі, стали відома актриса та ведуча Шанталь Янзен, ведуча, співачка та колишня учасниця пісенного конкурсу Едсілія Ромблі, а також співак та ведучий Ян Сміт.

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

“Пісенний конкурс Євробачення - 2020 в Роттердамі, Нідерланди, вестимуть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалюючи рішення щодо ведучих, в першу чергу оцінювали досвід роботи та вміння працювати на сцені.

Як повідомляв Укрінформ, організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" опублікували перші знімки дизайну сцени, на якій виступатимуть учасники у травні 2020 року в Роттердамі.

Дизайн сцени був натхненний голландським ландшафтом, а також офіційним слоганом конкурсу - Open Up (Відкрийся). Його розробкою займатиметься німець Флоріан Відер. Раніше він працював над сценами для пісенного конкурсу, зокрема, над оформленням сцени Євробачення 2019. Крім того, він оформляв сцени для таких церемоній, як MTV Awards і Emmy Awards.