Організатори Євробачення 2020 показали, якою буде сцена

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" опублікували перші знімки дизайну сцени, на якій виступатимуть учасники у травні 2020 року в Роттердамі, Нідерданди.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як зазначається, дизайн сцени був натхненний голландським ландшафтом, а також офіційним слоганом конкурсу - Open Up (Відкрийся).

Його розробкою займатиметься німець Флоріан Відер. Раніше він працював над сценами для пісенного конкурсу, зокрема, над оформленням сцени Євробачення 2019. Крім того, він оформляв сцени для таких церемоній, як MTV Awards і Emmy Awards.

"Я надихався унікальним голландським дизайном. Виходячи з цього, я хотів створити нетрадиційну і сучасну концепцію для шоу в наступному році. Я дуже радий, що голландська громадська мовна компанія була настільки відкритою і з ентузіазмом сприйняла цей дизайн. Наскільки я розумію, таким чином, ми відкрили нову главу в сценічному дизайні, і це те бажання, яке у мене було давно", - заявив Відер.

"Дизайн показує зв’язок між небом, морем і сушею. Горизонт пов'язує ці елементи, і буде працювати як вікно, щоб відкрити світ Євробачення 2020. План поверхів сцени натхненний каналами та мостами, які з'єднують землю та воду в Нідерландах. Цим дизайном ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії", - розповів дизайнер.

Раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення представили офіційний логотип заходу, який у 2020 році пройде у нідерландському Роттердамі.

"Логотип є абстрактним представленням кольору прапору 41 країни, які братимуть участь в 2020 році, у порядку їхньої першої участі", - повідомили організатори.

Фото: NPO/AVROTROS/NOS