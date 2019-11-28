Організатори Євробачення-2020 представили логотип конкурсу

Організатори пісенного конкурсу Євробачення представили офіційний логотип заходу, який у 2020 році пройде у нідерландському Роттердамі.

Про це повідомляється на сайті організаторів.

“Логотип є абстрактним представленням кольору прапору 41 країни, які братимуть участь в 2020 році, у порядку їхньої першої участі”, - повідомляють організатори.

Як зазначається, логотип навіяний символами конкурсів, які проводилися в Нідерландах у попередні роки.

"Дизайн (логотипу — ред.) відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, кольоровий, святковий і, що важливо, широко застосовується", - зазначила виконавчий продюсер конкурсу Сітце Баккер.

Раніше у Роттердамі оголосили слоганом 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020” заклик “Відкривайся” (Open Up).

Як повідомлялося, “Євробачення-2020” відбудеться у Роттердамі (Нідерланди) з півфіналами 12 та 14 травня та грандіозним фіналом 16 травня.

У 2018 році в Ізраїлі на конкурсі перемогу Нідерландам приніс Дункан Лоренс із піснею Arcade.

Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосила нові правила для національного відбору на “Євробачення-2020”. Співаки, які після 2014 року виступали у Росії, Криму чи на окупованій території України, не зможуть брати участь у конкурсі. Також переможцю нацвідбору заборонено планувати виступи в країні-агресорі. Європейська мовна спілка не заперечила такі правила.

Фото: NPO