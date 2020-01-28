Школярка з Краматорська перемогла у Міжнародному Інтернет-конкурсі мистецтв в Італії

Школярка з Краматорська Ангеліна Мурадова перемогла у Міжнародному Інтернет-конкурсі мистецтв «Play arts contest 2019-2020» в Італії, в якому взяли участь понад 300 музикантів із різних країн.

Про це 28 січня повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької облдержадміністрації.

«Школярка з Краматорська перемогла у Міжнародному Інтернет-конкурсі мистецтв «Play arts contest 2019-2020»... Учениця фортепіанного відділу КЗ «Мистецька школа № 2 Краматорської міської ради» Ангеліна Мурадова (викладач Бабалян С.П.) посіла І місце, набравши 499 балів із 500 можливих, та отримала 100 відсоткову знижку на участь у наступних конкурсах Іспанії або Італії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міжнародний Інтернет-конкурс мистецтв «Play arts contest 2019-2020» відбувся 21 січня 2020 року в м. Ріміні (Італія), у якому взяли участь понад 300 музикантів з України, Росії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Туреччини та Італії. Серед членів поважного журі були артисти зі світовими іменами, педагоги академій та консерваторій.

Фото: facebook