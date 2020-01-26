На BookForum у Львові завітає лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук

Почесною гостею 27 BookForum стане лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук.

Про це повідомляє Форум видавців.

"Уже у вересні до Львова завітає всесвітньо відома польська письменниця й лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук, аби під час 27 Львівського міжнародного BookForum, який цьогоріч відбудеться 16-20 вересня, зустрітися з українськими читачами та презентувати два видання – «Книги Якова» та «Химерні оповідання», - йдеться у повідомленні.

Співорганізатором приїзду Ольги Токарчук на 27 BookForum стане київське видавництво «Темпора».

«З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч з українськими читачами «Книг Якова» в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги падають великі достиглі горіхи», — розповідає Токарчук.

Токарчук стане почесною гостею 27 BookForum, де братиме участь у відкритті та інших заходах головного культурного фестивалю країни. На BookForum лауреатка Нобелівської премії презентує «Книги Якова» у перекладі Остапа Сливинського (книга надійде в продаж у лютому 2020) та «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука (книга надійде у продаж у вересні 2020).

«Не знаю, чи великим перебільшенням буде сказати, що «Книги Якова» — це оповідь про побудову політичної нації. Такої нації, яка ґрунтується саме на спільній для всіх, уважний до розмаїття й відмінностей оповіді, а не на генах і крові. На спільних цінностях, а не на образі спільного ворога. Саме тому мені дуже хочеться, щоб цей роман уважно прочитали і в Україні, де поле зору одних майже цілковито займає фігура ворога, заступаючи собою решту реальності, а інші намагаються будувати «мирну» спільноту без цінностей», — зазначив перекладач «Книг Якова» Сливинський.

Як зауважив міський голова Львова Андрій Садовий, 2020 рік є для Львова справді особливим роком – з фокусом на культуру.

"У цьому контексті візит лауреатки Нобелівської премії Ольги Токарчук на 27 BookForum — це справжній подарунок для нас і гостей нашого міста. Особливо радіємо за наше місто-партнер Вроцлав, яке також має гордість бути Містом літератури ЮНЕСКО. Всі з нетерпінням очікуємо, що нам приготує 27 BookForum, бо сьогодні Львів і книжковий форум — в одному асоціативному ряді», – сказав Садовий.

Ольга Токарчук — польська письменниця, есеїстка, сценаристка, психологиня, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018 року за роман «Бігуни» та Міжнародної Букерівської премії 2018 року за роман «Польоти». Ольга Токарчук двічі вигравала найпрестижнішу польську літературну премію «Ніке» за книги «Польоти» у 2008 році та «Книги Якова» у 2015 році. Її книги перекладені більш ніж на 45 мов світу.

Токарчук виросла в Сулехові: її бабця, яка родом з України, свого часу вийшла заміж за поляка. Ольга Токарчук є випускницею факультету психології Варшавського університету.

Після закінчення університету працювала психотерапевткою у Валбжиху. Коли її перші твори набули популярності, Ольга Токарчук звільнилася з роботи і, переїхавши до Нової Руди, присвятила себе літературній праці. Декілька років вона проживала в Краянові біля Нової Руди, у Судетах. Краєвиди й культуру цих околиць змальовано в кількох її творах. Зараз Ольга Токарчук живе у Вроцлаві.