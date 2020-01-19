Netflix витратить понад $17 мільярдів на контент у 2020 році

Стримінговий сервіс Netflix планує витратити близько 17,3 мільярда мільярдів доларів на контент у 2020 році.

Про це передає Variety з посиланням на прогнози аналітичної компанії BMO Capital Markets.

Зазначається, що у 2019 році компанія витратила 15,3 мільярда доларів на контент. Очікується, що до 2028 року витрати Netflix зростуть до 26 мільярдів доларів.

Експерти вважають, що більшість коштів Netflix витратить на виробництво оригінальних шоу.

Наразі витрати Netflix на створення оригінального контенту більші, ніж у конкурентів. Так, у 2020 році Disney планує витратити близько мільярду доларів для власних шоу на Disney+, а WarnerMedia вкладе в контент для НВО Мах не більше, ніж 2 мільярди доларів у 2020 році.

Раніше комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує законодавчо визначити вимоги щодо частки національного продукту та запровадження української мови в ефірі таких телеканалів і каталогів програм іноземних країн, як Netflix і Dicovery.