Онлайн-кінотеатр TAKFLIX – це ТАК українському кіно

Онлайн-кінотеатр TAKFLIX – це ТАК українському кіно

Аналітика
Укрінформ
У переддень нового року в Україні запрацює онлайн-кінотеатр, де можна регулярно і гарантовано знайомитися з новинками саме українського кіно

За святковими приготуваннями на сьогоднішню дату часто не звертають уваги, а дарма – бо 28 грудня відзначається міжнародний день кіно. Але цей матеріал – не про традиційну добірку новорічних фільмів, а про дещо важливіше для розвитку кінематографу вітчизняного. А точніше, для кращого знайомства з ним. Річ у тім, що у переддень нового року, поки всі нарізатимуть олів’є і остаточно підбиратимуть новорічні “луки”, в Мережі запрацює платформа для перегляду нового українського кіно. Її заснувала українська кінорежисерка, продюсерка та кураторка культурних проектів Надія Парфан, яка вирішила, що українське кіно достойне більшого, ніж пару тижнів показу в кінотеатрах. Називатиметься новий онлайн-кінотеатр TAKFLIX, і як йдеться на його сторінці, працюватиме тільки з легальним кіно, при цьому проект не пов’язаний з жодними політичними силами чи іншим бізнесом. За словами Надії Парфан, TAKFLIX розрахований на людей у маленьких містах і українців за кордоном, де обмежений репертуар, але де є люди, які хочуть дивитися українське кіно. До того ж, багато українських фільмів просто немає у відкритому доступі, а тепер вони будуть зосереджені на одному ресурсі. Тож Укрінформ зібрав інформацію про те, як власне працюватиме новий онлайн-кінотеатр та що там показуватимуть глядачам.

Українське кіно за вартістю хорошої чашки кави

Чому така назва? З одного боку, це така собі алюзія на американський стримінговий сервіс Netflix. Але водночас, як кажуть самі засновники, це – відповідь “так” українському кіно, українській аудиторії та онлайн-дистрибуції. А також це про оптимізм, позитивний настрій і нові українські можливості. Але поки що це лише робоча назва проекту на етапі пілоту. Тож на фейсбук-сторінці кінотеатру запустили конкурс на альтернативну назву для онлайн-платформи українського кіно. Якщо якась із них перевершить TAKFLIX, її обіцяють взяти на заміну. Користувачі уже включилися в обговорення, і серед пропозицій вже прозвучали “Фільмаріум”, “Кінозала”, “оТАКої”, “Гляди”... Що ж, якщо раптом хтось мріяв ввійти в історію як автор назви кінотеатру, спробувати втілити цю мрію можна тут. Автори п’яти версій, які зберуть найбільше позитивних реакцій від читачів, отримають промо-код на перегляд перших онлайн-релізів «Такфліксу» у 2020 році.

У тестовому режимі платформа працюватиме найближчі півроку та випускатиме один фільм на місяць. Якщо все буде гаразд – до кінця 2020 року запуститься повноцінний онлайн-кінотеатр з широким вибором фільмів і підпискою. Бета-версія сайту takflix.com почне працювати 31 грудня 2019. Щоб подивитися фільм, потрібно купити електронний квиток за ціною, як кажуть самі засновники, хорошої чашки кави – 50 гривень. При цьому важливо, що 50% прибутку від продажу квитків отримуватимуть творці фільму. З моменту оплати можна буде отримати доступ до фільму на 3 доби (72 години) з будь-якої точки планети.

Засновниця проекту, Надія Парфан, говорить, що за останні п’ять років в Україні з’явився не один десяток фільмів, якими можна сміливо пишатися і які треба показувати ширшій аудиторії: “Ці стрічки подорожують престижними фестивалями, виграють нагороди і все частіше викликають не лише емоції глядачів, а й бізнес-інтерес сейлз-агентів, дистриб’юторів усього світу. Попри це, українська аудиторія не завжди має доступ до нового українського кіно. В кінотеатрах його ставлять на дуже обмежений період часу або в незручні години, а на великих онлайн-платформах воно губиться в тіні комерційного контенту. На щастя, сучасні технології дають нові можливості кінодистрибуції. Пора цим скористатися».

А тим часом вже можна заглянути у 2020...

Першим фільмом, який вийде у TAKFLIX, стане перше українське повнометражне мок'юментарі «2020: Безлюдна країна» Корнія Грицюка (у 2018 році стрічка виходила лише в обмежений прокат). “Ми обрали його тому, що це фільм про недалеке українське майбутнє, яке настає в момент запуску нашої платформи. Нам також цікаве саме це кіно як прецедент українського “інді” (малобюджетне кіно, не розраховане на масову аудиторію. – Ред.): офіційний бюджет фільму становить $325”, – пояснюють засновники платформи. Що таке «мок'юментарі»? Це ігрове кіно, яке маскується під документальне. Тобто імітує реальність та інколи доводить тему до абсурду. Тобто по суті це та ж сама антиутопія. Подивитися її можна буде вже 31 грудня у такий же символічний час – з 20:20.

Як уже зрозуміло, дія стрічки розгортається в уявному 2020 році в Україні. Звідти після отримання безвізу виїхали практично всі мешканці і залишилися всього вісім людей: модель, інженер, бухгалтерка, айтішник, блогерка, князь, китаєць-розвідник та сепаратист. Канадський режисер українського походження потрапляє у безлюдну країну і намагається зрозуміти, хто ці люди й чому вони тут. Одну з головних ролей, президента безлюдної країни Тараса Войтенка, зіграв український журналіст, теле- і радіоведучий Андрій Куликов. Бюджет фільму рекордно низький і склав аж… $325. Що з цього вийшло – можна для початку ознайомитися у трейлері, який уже доступний на сайті.

Які ж фільми надалі виходитимуть, у TAKFLIX поки не оголошують, бо все ще проводять перемовини з власниками і готують невелику добірку авторського кіно. Але вже зрозуміло, що спочатку це буде невелика кількість фільмів українського виробництва останніх років, де звучить українська чи українська разом з іншими мовами народів України. У майбутньому у планах кінотеатру показувати іноземне кіно з українськими субтитрами та запустити функцію підписки. Також планується відкрити окремий розділ для краудфандингових кампаній на підтримку кіновиробництва (краудфандинг – це співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. – Ред.).

Поява такого ресурсу – явна ознака того, що українське кіно впевнено виходить з другорядних ролей. Про це свідчать і підтримка вітчизняного кінематографа державними коштами, яка за останні 5 років становила понад 1,6 млрд гривень, десятки прем’єр у кінотеатрах і власне все більше бажання глядачів дивитися українські фільми. Навіть більше – про становлення українського кінематографу уже вирішили знімати документальний фільм-дослідження, який так і називатиметься “Українське кіно. Становлення”, режисером якого стане Олександр Тіменко. Що ж, залишається лише побажати, щоб це становлення було початком стрімкого розвитку!

Юлія Горбань, Київ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-