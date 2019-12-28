Онлайн-кінотеатр TAKFLIX – це ТАК українському кіно

У переддень нового року в Україні запрацює онлайн-кінотеатр, де можна регулярно і гарантовано знайомитися з новинками саме українського кіно

За святковими приготуваннями на сьогоднішню дату часто не звертають уваги, а дарма – бо 28 грудня відзначається міжнародний день кіно. Але цей матеріал – не про традиційну добірку новорічних фільмів, а про дещо важливіше для розвитку кінематографу вітчизняного. А точніше, для кращого знайомства з ним. Річ у тім, що у переддень нового року, поки всі нарізатимуть олів’є і остаточно підбиратимуть новорічні “луки”, в Мережі запрацює платформа для перегляду нового українського кіно. Її заснувала українська кінорежисерка, продюсерка та кураторка культурних проектів Надія Парфан, яка вирішила, що українське кіно достойне більшого, ніж пару тижнів показу в кінотеатрах. Називатиметься новий онлайн-кінотеатр TAKFLIX, і як йдеться на його сторінці, працюватиме тільки з легальним кіно, при цьому проект не пов’язаний з жодними політичними силами чи іншим бізнесом. За словами Надії Парфан, TAKFLIX розрахований на людей у маленьких містах і українців за кордоном, де обмежений репертуар, але де є люди, які хочуть дивитися українське кіно. До того ж, багато українських фільмів просто немає у відкритому доступі, а тепер вони будуть зосереджені на одному ресурсі. Тож Укрінформ зібрав інформацію про те, як власне працюватиме новий онлайн-кінотеатр та що там показуватимуть глядачам.

Українське кіно за вартістю хорошої чашки кави

Чому така назва? З одного боку, це така собі алюзія на американський стримінговий сервіс Netflix. Але водночас, як кажуть самі засновники, це – відповідь “так” українському кіно, українській аудиторії та онлайн-дистрибуції. А також це про оптимізм, позитивний настрій і нові українські можливості. Але поки що це лише робоча назва проекту на етапі пілоту. Тож на фейсбук-сторінці кінотеатру запустили конкурс на альтернативну назву для онлайн-платформи українського кіно. Якщо якась із них перевершить TAKFLIX, її обіцяють взяти на заміну. Користувачі уже включилися в обговорення, і серед пропозицій вже прозвучали “Фільмаріум”, “Кінозала”, “оТАКої”, “Гляди”... Що ж, якщо раптом хтось мріяв ввійти в історію як автор назви кінотеатру, спробувати втілити цю мрію можна тут. Автори п’яти версій, які зберуть найбільше позитивних реакцій від читачів, отримають промо-код на перегляд перших онлайн-релізів «Такфліксу» у 2020 році.

У тестовому режимі платформа працюватиме найближчі півроку та випускатиме один фільм на місяць. Якщо все буде гаразд – до кінця 2020 року запуститься повноцінний онлайн-кінотеатр з широким вибором фільмів і підпискою. Бета-версія сайту takflix.com почне працювати 31 грудня 2019. Щоб подивитися фільм, потрібно купити електронний квиток за ціною, як кажуть самі засновники, хорошої чашки кави – 50 гривень. При цьому важливо, що 50% прибутку від продажу квитків отримуватимуть творці фільму. З моменту оплати можна буде отримати доступ до фільму на 3 доби (72 години) з будь-якої точки планети.

Засновниця проекту, Надія Парфан, говорить, що за останні п’ять років в Україні з’явився не один десяток фільмів, якими можна сміливо пишатися і які треба показувати ширшій аудиторії: “Ці стрічки подорожують престижними фестивалями, виграють нагороди і все частіше викликають не лише емоції глядачів, а й бізнес-інтерес сейлз-агентів, дистриб’юторів усього світу. Попри це, українська аудиторія не завжди має доступ до нового українського кіно. В кінотеатрах його ставлять на дуже обмежений період часу або в незручні години, а на великих онлайн-платформах воно губиться в тіні комерційного контенту. На щастя, сучасні технології дають нові можливості кінодистрибуції. Пора цим скористатися».

А тим часом вже можна заглянути у 2020...

Першим фільмом, який вийде у TAKFLIX, стане перше українське повнометражне мок'юментарі «2020: Безлюдна країна» Корнія Грицюка (у 2018 році стрічка виходила лише в обмежений прокат). “Ми обрали його тому, що це фільм про недалеке українське майбутнє, яке настає в момент запуску нашої платформи. Нам також цікаве саме це кіно як прецедент українського “інді” (малобюджетне кіно, не розраховане на масову аудиторію. – Ред.): офіційний бюджет фільму становить $325”, – пояснюють засновники платформи. Що таке «мок'юментарі»? Це ігрове кіно, яке маскується під документальне. Тобто імітує реальність та інколи доводить тему до абсурду. Тобто по суті це та ж сама антиутопія. Подивитися її можна буде вже 31 грудня у такий же символічний час – з 20:20.

Як уже зрозуміло, дія стрічки розгортається в уявному 2020 році в Україні. Звідти після отримання безвізу виїхали практично всі мешканці і залишилися всього вісім людей: модель, інженер, бухгалтерка, айтішник, блогерка, князь, китаєць-розвідник та сепаратист. Канадський режисер українського походження потрапляє у безлюдну країну і намагається зрозуміти, хто ці люди й чому вони тут. Одну з головних ролей, президента безлюдної країни Тараса Войтенка, зіграв український журналіст, теле- і радіоведучий Андрій Куликов. Бюджет фільму рекордно низький і склав аж… $325. Що з цього вийшло – можна для початку ознайомитися у трейлері, який уже доступний на сайті.

Які ж фільми надалі виходитимуть, у TAKFLIX поки не оголошують, бо все ще проводять перемовини з власниками і готують невелику добірку авторського кіно. Але вже зрозуміло, що спочатку це буде невелика кількість фільмів українського виробництва останніх років, де звучить українська чи українська разом з іншими мовами народів України. У майбутньому у планах кінотеатру показувати іноземне кіно з українськими субтитрами та запустити функцію підписки. Також планується відкрити окремий розділ для краудфандингових кампаній на підтримку кіновиробництва (краудфандинг – це співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. – Ред.).

Поява такого ресурсу – явна ознака того, що українське кіно впевнено виходить з другорядних ролей. Про це свідчать і підтримка вітчизняного кінематографа державними коштами, яка за останні 5 років становила понад 1,6 млрд гривень, десятки прем’єр у кінотеатрах і власне все більше бажання глядачів дивитися українські фільми. Навіть більше – про становлення українського кінематографу уже вирішили знімати документальний фільм-дослідження, який так і називатиметься “Українське кіно. Становлення”, режисером якого стане Олександр Тіменко. Що ж, залишається лише побажати, щоб це становлення було початком стрімкого розвитку!

Юлія Горбань, Київ